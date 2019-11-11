نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. الانتهاء من تنفيذ ثالث معبر مشاة ذكي بمحافظة الخبر
11/11/2019   5:49 م

بالفيديو.. الانتهاء من تنفيذ ثالث معبر مشاة ذكي بمحافظة الخبر

+ = -
781

أعلنت بلدية محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، اليوم (الإثنين)، الانتهاء من تنفيذ معبر مشاة ذكي على شارع الأمير تركي، أحد شوارع الخبر.

ويعد المعبر الذكي الذي أعلنت بلدية الخبر افتتاحه على شارع الأمير تركي؛ ثالث معبر ذكي يكتمل تنفيذه في المحافظة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته بلدية الخبر استخدام المشاة والعابرين المعبر الذكي لعبور الجهة المقابلة من الطريق بكل يسر وسهولة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الانتهاء من تنفيذ ثالث معبر مشاة ذكي بمحافظة الخبر

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885073139.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.