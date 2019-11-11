بالفيديو.. الانتهاء من تنفيذ ثالث معبر مشاة ذكي بمحافظة الخبر

أعلنت بلدية محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، اليوم (الإثنين)، الانتهاء من تنفيذ معبر مشاة ذكي على شارع الأمير تركي، أحد شوارع الخبر.
ويعد المعبر الذكي الذي أعلنت بلدية الخبر افتتاحه على شارع الأمير تركي؛ ثالث معبر ذكي يكتمل تنفيذه في المحافظة.
وأظهر مقطع فيديو نشرته بلدية الخبر استخدام المشاة والعابرين المعبر الذكي لعبور الجهة المقابلة من الطريق بكل يسر وسهولة.
#بلدية_الخبر تنتهي من تنفيذ ثالث معبر مشاة ذكي وذلك على شارع الأمير تركي pic.twitter.com/V9KTx6PRhD
— بلدية الخبر (@Khobar_mun) November 11, 2019
وفق “أخبار 24”.