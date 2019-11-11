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أخبار الخرج > بالصور.. بلدية الخرج تبدأ في إعادة سفلتة شوارع حي السلام
11/11/2019   5:48 م

بالصور.. بلدية الخرج تبدأ في إعادة سفلتة شوارع حي السلام

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بدأت بلدية محافظة الخرج في إعادة سفلتة شوارع حي السلام في محافظة الخرج ضمن خطة البلدية التي تشمل إعادة السفلتة في جميع أحياء المحافظة .

بالصور.. بلدية الخرج تبدأ في إعادة سفلتة شوارع حي السلام

أخبار الخرج
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