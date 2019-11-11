تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً نادرة تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخاه الملك خالد بن عبدالعزيز.
يأتي تداول الصور التي نشرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية على “تويتر”؛ بمناسبة رعاية خادم الحرمين الشريفين اليوم حفل جائزة الملك خالد 2019، لتكريم الفائزين بفروعها الثلاثة (شركاء التنمية، والتميز للمنظمات غير الربحية، والاستدامة).
وتُعنى جائزة الملك خالد بتكريم الأفراد، والمنظمات، والمنشآت، ممن يتولون زمام المبادرة في إيجاد حلول مبتكرة لتحدياتٍ اجتماعية معقدة، والتأثير في الآخرين كمثالٍ يُحتذى.
وفق “أخبار 24”.