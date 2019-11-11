تطورات إصابة جوميز بعد مباراة الهلال وأوراوا

كشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن أباعود، موقف النجم الفرنسي بافتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال، بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة أوراوا الياباني.
وتعرض جوميز، للإصابة في نهاية الشوط الأول من مباراة الهلال وأوراوا الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، والذي انتصر فيها الزعيم بهدف مقابل لا شيء، ولكنه أصر على استكمال اللقاء حتى النهاية.
وكتب أباعود في تغريدة عبر صفحته بموقع “تويتر”: “الأسد بافتيمبي جوميز.. بخير”، وشدد على أن إصابة جوميز الذي تعرض لها أمام أوراوا طفيفة، ولا تدعو إلى القلق. وفق “المرصد”.
جدير بالذكر أن الهلال، سيحل ضيفًا على أوراوا رد ديموندز، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم 24 نوفمبر الجاري، حيث يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف ولكن أكثر من (0-1).