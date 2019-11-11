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اخبار رياضية > برنامج يعيد بريجوفيتش
11/11/2019   1:38 م

برنامج يعيد بريجوفيتش

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أبانت لـ “الرياضية” مصادر خاصة أن الجهاز الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، سيصمِّم برنامجًا لياقيًّا للصربي ألكسندر بريجوفيتش، المهاجم، خلال التوقف المحلي لمساعدته على استعادة مستواه.

وأشارت المصادر نفسها إلى تفهُّم الهولندي هينك تين كات، المدرب، امتناع بريجوفيتش عن الجلوس على مقاعد الاحتياط بعد سحبه خلال مباراة الرياض، الجمعة الماضي، في دور الـ 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الصربي صافح المدرب والبدلاء فور تغييره في الدقيقة 73، وغادر الملعب غاضبًا.

ووفقًا للمصادر، سيطالبه الهولندي بالجمع بين التدريبات والبرنامج اللياقي الانفرادي عند استئناف الاتحاد حصصه التدريبية الأربعاء أو الخميس المقبلين.

برنامج يعيد بريجوفيتش

اخبار رياضية
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