نادي برازيلي عملاق يستهدف ضم جوليانو والنصر يرد

كشفت تقارير صحفية برازيلية، اليوم الأحد، عن احتمالية حدوث صفقة تبادلية قوية بين نادي النصر السعودي ونظيره بالميراس البرازيلي، خلال الفترة المقبلة.
وأشارت التقارير البرازيلية إلى أن نادي بالميراس، مازال يصر على التعاقد مع النجم البرازيلي جوليانو دي باولا، متوسط ميدان العالمي، في ظل مستوياته المثيرة للإعجاب.
ومن المحتمل أن تتم هذه الصفقة بمبلغ مالي، أو عن طريق التبادل، بحيث يحصل النصر، على أحد نجوم بالميراس، خاصة أن العالمي يفكر في جلب متوسط الميدان رافائيل فيجا، البالغ من العمر 24 سنة. وفق “أخبار 24”.
ومن الجدير بالذكر أن فيجا هو لاعب برازيلي، من مواليد 19 يونيو 1995، حيث يجيد اللعب في مركز صناعة اللعب أو الارتكاز أو الوسط والجناح الأيسر، وسوف يفيد النصر في حال ضمه، وإن كان تواجد جوليانو مهم للغاية.