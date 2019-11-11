ضمت 73 شخصاً من 19 جنسية.. المملكة تمنح “الإقامة المميزة” لأول دفعة من المتقدمين

أعلن مركز الإقامة المميزة، منح الدفعة الأولى من المتقدمين بطلبات الحصول على الإقامة المميزة في المملكة، ممن استوفوا الشروط الخاصة بالنظام.
وأوضح المركز في بيان اليوم (الإثنين)، أن الدفعة الأولى من الحاصلين على الإقامة المميزة شملت عددًا من المقيمين داخل المملكة، وآخرين من خارجها، وقد خضعت طلباتهم للدراسة والمعالجة طوال الأشهر الماضية، وذلك وفقًا لإجراءات المركز.
وبلغ عدد الحاصلين على الإقامة المميزة في هذه الدفعة 73 شخصًا يمثلون 19 جنسية، وتنوعت فئاتهم بين مستثمرين وأطباء وراغبين في الاستقرار مع أسرهم، فيما لا تزال عمليات التدقيق والمعالجة مستمرة لبقية الطلبات.
وأشار المركز إلى تلقيه آلاف الطلبات من داخل المملكة وخارجها خلال الأشهر الماضية، حيث عملت فرق متخصصة من المركز على دراسة الطلبات والتواصل مع مقدميها، وضمان مطابقة الشروط واستيفائها بحسب ما حدده نظام الإقامة المميزة.وفق “أخبار 24”.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة بندر العايد أن التقدم للحصول على الإقامة المميزة متاح لأي شخص يستوفي الشروط، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية “سابرك” saprc.gov.sa، مشيرًا إلى أن المركز مستمر في منح الإقامة المميزة لدفعات أخرى من المتقدمين فور اكتمال معالجة طلباتهم واستيفاء الشروط اللازمة.