تسبب الخلاف حول جواز وضع عصمة الزواج بيد المرأة من عدمه في نقاش وجدال كبير على الهواء مباشرة، بين عضوة مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري والمستشار الشرعي الدكتور سليمان العجلان.
وأكدت الدكتورة إقبال درندري في حديثها لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن هناك العديد من الفتاوى صدرت منذ زمن تجيز أن تكون العصمة بيد المرأة باتفاق الزوجين، ولو تم الرجوع لكتب الفقه سنجد أن المسألة خلافية.
وأضافت أن بعض الرجال يتعامل مع المرأة على أنها شيء يملكه وقد يبتزها بأولادها، لكن حينما يعرف أن زوجته يمكن أن تطلق نفسها لن يتعامل معها بهذه القسوة وسيكون أكثر حرصاً على حقوقها، مبينة أنه لو تعامل الرجل مع المرأة بإحسان وصان كرامتها فلن تطلب الطلاق بل ستكون أسعد مخلوقة.
وأشارت إلى أن التوازن بين الرجل والمرأة من عوامل الاستقرار الأسري، كي لا يكون هناك طرف أقوى من الآخر يتحكم فيه ويسلبه حقوقه، مضيفة أن الحفاظ على حقوق المرأة في الطلاق هو حفظ لحقوق الأسرة والطفل، حتى لا يمرون بتجارب قاسية. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، قال الدكتور سليمان العجلان إن اشتراط المرأة أن تكون عصمة الطلاق في يدها ليس موجوداً في الكتاب ولا السنة، مبيناً أنه لا يوجد دليل واحد صحيح أو ضعيف يجوز ذلك، وتحدى أن يأتي أحد بدليل واحد صحيح وصريح على جواز أن تكون العصمة بيد المرأة.
وأكد العجلان أن هذا الشيء لا يصون الحياة الزوجية، وهناك عشرات من النساء معضولات محجورات في بيوت أهلهن لا يستطعن الزواج، مضيفاً “انصروهن ولا تنصروا امرأة تحاول مخالفة شرع الله عز وجل”.
عضو مجلس الشورى د. إقبال درندري:
– الحفاظ على حقوق المرأة في الطلاق هو حفاظ على حقوق الأسرة والأطفال، حتى لا يمروا بتجارب قاسية.
– التوازن بين الرجل والمرأة من عوامل استقرار الأسرة، كي لا يكون هناك دائما طرف أضعف يتحكم فيه الطرف الآخر ويسلبه حقوقه.#برنامج_ياهلا@Eqbal_Darandari pic.twitter.com/tuJW7S9QMr
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 10, 2019
#فيديو
المستشار الشرعي د. سليمان العجلان يناقش د. إقبال درندري:
تطالبين من قديم بانتقال العصمة ليد المرأة، فهل أنت فقيهة!
مسألة أن تشترط المرأة عصمة الطلاق في يدها ليست في كتاب ولا سنّة..#برنامج_ياهلا@alajlanlawyer pic.twitter.com/DLCNmZvZIu
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 10, 2019
#فيديو
د. سليمان العجلان للدكتورة إقبال درندري:
أعطيني دليلا واحد – ولو كان ضعيفا – يجيز أن تكون العصمة بيد المرأة..
ود. إقبال ترد: ارجع لكتب الفقه تجد المسألة خلافية، وأن الرجل يطلق امرأته بنفسه وله أن يفوضها في تطليق نفسها أو توكيل من يطلقها..@Eqbal_Darandari@alajlanlawyer pic.twitter.com/l4FFiDVubr
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 10, 2019
المستشار الشرعي د. سليمان العجلان:
– أتحدى من ياتيني بدليل واحد صحيح صريح على أن تكون العصمة بيد المراة.
– عشرات من النساء معضولات محجورات في بيوت أهلهن لا يستطعن الزواج، انصروهن، ولا تنصروا امرأة تحاول مخالفة شرع الله عز وجل.. #برنامج_ياهلا@alajlanlawyer pic.twitter.com/XKwOiYPzKy
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 10, 2019