تسبب الخلاف حول جواز وضع عصمة الزواج بيد المرأة من عدمه في نقاش وجدال كبير على الهواء مباشرة، بين عضوة مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري والمستشار الشرعي الدكتور سليمان العجلان.

وأكدت الدكتورة إقبال درندري في حديثها لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن هناك العديد من الفتاوى صدرت منذ زمن تجيز أن تكون العصمة بيد المرأة باتفاق الزوجين، ولو تم الرجوع لكتب الفقه سنجد أن المسألة خلافية.

وأضافت أن بعض الرجال يتعامل مع المرأة على أنها شيء يملكه وقد يبتزها بأولادها، لكن حينما يعرف أن زوجته يمكن أن تطلق نفسها لن يتعامل معها بهذه القسوة وسيكون أكثر حرصاً على حقوقها، مبينة أنه لو تعامل الرجل مع المرأة بإحسان وصان كرامتها فلن تطلب الطلاق بل ستكون أسعد مخلوقة.

وأشارت إلى أن التوازن بين الرجل والمرأة من عوامل الاستقرار الأسري، كي لا يكون هناك طرف أقوى من الآخر يتحكم فيه ويسلبه حقوقه، مضيفة أن الحفاظ على حقوق المرأة في الطلاق هو حفظ لحقوق الأسرة والطفل، حتى لا يمرون بتجارب قاسية. وفق “أخبار 24”.

من جانبه، قال الدكتور سليمان العجلان إن اشتراط المرأة أن تكون عصمة الطلاق في يدها ليس موجوداً في الكتاب ولا السنة، مبيناً أنه لا يوجد دليل واحد صحيح أو ضعيف يجوز ذلك، وتحدى أن يأتي أحد بدليل واحد صحيح وصريح على جواز أن تكون العصمة بيد المرأة.

وأكد العجلان أن هذا الشيء لا يصون الحياة الزوجية، وهناك عشرات من النساء معضولات محجورات في بيوت أهلهن لا يستطعن الزواج، مضيفاً “انصروهن ولا تنصروا امرأة تحاول مخالفة شرع الله عز وجل”.