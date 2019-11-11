من المعلم السعودي الذي أدخل الموسيقى والفنون إلى مدارس المملكة؟

يعد المعلم السعودي محمد عبدالصمد فدا أول من أدخل أنشطة الموسيقى والمسرح والتمثيل إلى المدارس بالمملكة قبل نحو 60 عاماً وتحديداً بمدرسة “الثغر النموذجية” في جدة.
والمعلم محمد فدا، الذي وُلد بمكة عام 1923 وابتُعث إلى الدراسة بجامعة الأزهر، كان سباقاً في اتباع الوسائل التعليمية الحديثة، مثل اعتماد الزي الموحد والوجبة المدرسية وحصص النشاط بالفنون والموسيقى، وكذلك تأسيس المعامل والمختبرات والملاعب الرياضية داخل المدارس.
واعتذر فدا عن قبول وظيفة قاض في مدينة رابغ عام 1950 ليلتحق بالعمل التعليمي، ليتدرج من معلم بالمعهد العلمي السعودي، إلى مدير بمدرسة الرحمانية الثانوية، ومن ثم مدير مدرسة العزيزية الثانوية. وفق “أخبار 24”.
وجرى تعيين فدا عام 1958 مستشاراً في مكتب المستشارية لوزارة المعارف لمدة 6 أشهر، قبل أن يتولى إدارة المدرسة النموذجية بالطائف، والتي تحولت بعد ذلك إلى مدرسة الثغر النموذجية بجدة، ويؤسس فيها صرحاً تعليمياً مميزاً جعلها تسبق كل المدارس وقتها.