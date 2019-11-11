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أخبار محلية > شاهد.. كيف رد “المغامسي” على متصل سأله عن أدلة وجود الله
11/11/2019   8:27 ص

شاهد.. كيف رد “المغامسي” على متصل سأله عن أدلة وجود الله

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رد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي على متصل ببرنامج “الأبواب المتفرقة” على قناة “MBC”، سأله عن أدلة وجود الله، قائلاً: “وجودك دليل على وجود الخالق”.

وقال المغامسي في رده على المتصل، إن “كل ما حولك من الذرة إلى السماء مما تراه ولا تراه دليل على وجود الخالق، ولا يوجد عاقل يفسر ما يحدث بالكون على أنه مصادفةً”.

وأضاف أن ما يظهر هذه الأيام من قضايا الإلحاد ووجود الله من عدمه هو نزغات شيطان بثها الله على ألسنة قوم ختم على أبصارهم وقلوبهم، وأما الحقيقة فإن كل ما يجري في الكون يقف ورائه عظيم واحد لا رب غيره ولا إله سواه، داعياً من يتشكك في ذلك أن يقرأ أواخر سورة المؤمنون وخواتيم سورة الطور. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. كيف رد “المغامسي” على متصل سأله عن أدلة وجود الله

أخبار محلية
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