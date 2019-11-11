أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، أن قراءة القرآن من جهاز الجوال جائزة والأفضل أن يكون من المصحف، مبيناً أن مسألة وجوب الوضوء أثناء قراءة القرآن تحتاج للمزيد من النظر.
وأوضح المنيع في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن الأصل في أجهزة الجوالات والأجهزة اللوحية أنها طاهرة، مشدداً على أنه لابد من احترام جهاز الجوال إن كان مفتوحاً على القرآن كاحترام المصحف.
وأضاف أن ما يسري على الجوال إن كان سيستخدم في قراءة القرآن يسري أيضاً على المصحف، فلا يجوز فتح الجوال على تطبيقات القرآن داخل دورات المياه.