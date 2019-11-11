نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مقترح بتركيب كاميرات مراقبة بأماكن إعداد الطعام داخل المطاعم للحد من التلوث
11/11/2019   8:23 ص

مقترح بتركيب كاميرات مراقبة بأماكن إعداد الطعام داخل المطاعم للحد من التلوث

+ = -
313

اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد بن قاسم الخالدي، تركيب كاميرات مراقبة في أماكن إعداد الطعام داخل المطاعم؛ لزيادة الدور الرقابي من أجل الوقاية والحد من التلوث.

وأوضح عضو الشورى وفقاً لـ”عكاظ”، أن الهدف من تركيب الكاميرات هو نقل ما يدور في مكان إعداد الطعام من زوايا مختلفة عبر شاشات عرض في صالة تناول المستهلك للطعام أو مكان انتظاره لأخذ طلبه.

ولفت إلى أن ذلك سيزيد من نسبة الثقة لمرتادي المطاعم والبوفيهات حول ما يدور بداخلها وكيف يتم إعداد الأطعمة وتحضيرها.

وأشار إلى أن تركيب الكاميرات سيعزز أيضاً من تفعيل الرقابة الذاتية من خلال المستهلكين أنفسهم، وكذلك رصد أي مخالفات قد تهدد صحتهم من تناول تلك المنتجات الغذائية.

مقترح بتركيب كاميرات مراقبة بأماكن إعداد الطعام داخل المطاعم للحد من التلوث

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885073055.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.