مقترح بتركيب كاميرات مراقبة بأماكن إعداد الطعام داخل المطاعم للحد من التلوث

اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد بن قاسم الخالدي، تركيب كاميرات مراقبة في أماكن إعداد الطعام داخل المطاعم؛ لزيادة الدور الرقابي من أجل الوقاية والحد من التلوث.
وأوضح عضو الشورى وفقاً لـ”عكاظ”، أن الهدف من تركيب الكاميرات هو نقل ما يدور في مكان إعداد الطعام من زوايا مختلفة عبر شاشات عرض في صالة تناول المستهلك للطعام أو مكان انتظاره لأخذ طلبه.
ولفت إلى أن ذلك سيزيد من نسبة الثقة لمرتادي المطاعم والبوفيهات حول ما يدور بداخلها وكيف يتم إعداد الأطعمة وتحضيرها.
وأشار إلى أن تركيب الكاميرات سيعزز أيضاً من تفعيل الرقابة الذاتية من خلال المستهلكين أنفسهم، وكذلك رصد أي مخالفات قد تهدد صحتهم من تناول تلك المنتجات الغذائية.