أوضحت المديرية العامة للجوازات آلية التقديم والتسجيل للكادر النسائي برتبة “جندي” بالمديرية العامة للجوازات عبر منصة أبشر الإلكترونية للتوظيف.
وأبانت أن على الراغبات في التقديم الدخول إلى منصة أبشر توظيف، والضغط على الوظائف المتاحة، واختيار الوظيفة (جندي-نساء)، وإدخال البيانات المطلوبة، والموافقة على شروط التقديم، وتعبئة نموذج طلب التوظيف.
ونبّهت إلى ضرورة تعبئة الحقول بمنتهى الدقة، مشيرة إلى أنها ستستبعد كل من لديها اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.
وكانت “الجوازات” أعلنت فتح باب القبول على وظائف نسائية برتبة جندي، وذكرت أن باب التقديم مفتوح حتى الخميس القادم الموافق 17 ربيع الأول، ومشيرة إلى المقبولات سيُعينّ في مطارات الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام، وجسر الملك فهد بالمنطقة الشرقية.
وفق “أخبار 24”.