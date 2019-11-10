بالفيديو.. مجهول يشعل النار في مركبة متوقفة في الشارع ويكاد يحرق وجهه

أشعل شاب مجهول النار في مركبة متوقفة في الشارع، بعد أن سكب داخلها سائلا سريع الاشتعال، ثم فر هاربا، بعد أن طالت النار وجهه.
وأظهر مقطع فيديو، قال متداولوه إنه صُور في حي المنار بجدة، الشاب الذي غطى رأسه بـ “كاب” وهو يقوم بكسر زجاج “المثلث”، حيث ألقى فيه مادة قابلة للاشتعال، ثم ذهب.
وبعدها عاد الجاني ثم أدخل يديه في السيارة ليشعل النيران في المقعد الخلفي، ولسرعة الاشتعال كادت تصيبه في وجهه، فركض بعيدا. وفق “أخبار 24”.
فيديو متداول .. لإحراق مجهول سيارة مواطن عمداً بحي المنار شرقي #جدة pic.twitter.com/pxeUyK5Ng4
— طرق جدة (@Jed_Rd1) November 10, 2019