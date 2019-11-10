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أخبار محلية > بالأسماء.. “الدفاع” تدعو المقبولين والمقبولات مبدئياً على وظائفها الشاغرة للمقابلة الشخصية
10/11/2019   10:58 م

بالأسماء.. “الدفاع” تدعو المقبولين والمقبولات مبدئياً على وظائفها الشاغرة للمقابلة الشخصية

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أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، عن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات المقبولين مبدئياً في الوظائف الشاغرة عبر بوابة القبول الإلكتروني.

ودعت الوزارة المعنيين، وعددهم 25 مرشحاً و94 مرشحة، إلى اصطحاب المستندات اللازمة معهم، وهي أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها، أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، إرفاق معادلة وزارة التعليم للحاصلين على الدرجة الجامعية من خارج المملكة.

وشددت على ضرورة الحضور في الموعد والمكان المحدد، مشيرة إلى أن عدم الحضور سيُعتبر عدولاً عن الرغبة في التوظيف. وفق “أخبا 24”.

ويمكن الاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات للمقابلة الشخصية من خلال هذا الرابط

بالأسماء.. “الدفاع” تدعو المقبولين والمقبولات مبدئياً على وظائفها الشاغرة للمقابلة الشخصية

أخبار محلية
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