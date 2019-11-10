أجاب قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد عن سؤال حول حكم الاكتتاب في أسهم شركة “أرامكو” السعودية، والذي سيبدأ للأفراد يوم 17 نوفمبر الجاري.
وأوضح “الماجد”، خلال الرد في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أنه كقاعدة تأسيسية فإن مسألة الاكتتاب الأصل فيها هو الحِل، والأصل في مثل هذه المؤسسات والشركات أيضاً هو الإباحة والسلامة في معاملاتها المالية، مبيناً أن أصل مناط الحِل هو كون نشاط الشركة مباحاً.
وأضاف أن الظاهر من عمليات “أرامكو” أنه لا يوجد فيها كثرة ظاهرة في العمليات المحرمة، وإنما هي عمليات معزولة، ولا تصل لحد الكثرة، مشيراً إلى أن البعض ربطها بالـ5% والبعض أقل من ذلك أو أكثر، لكن العبرة بكون الشيء فاحشاً وظاهراً، وهذا لا يبدو في الشركة.
وأشار إلى أن التمويلات التي قيل إنها غير شرعية بلغت نحو 10 مليارات ريال، وهذا لا يشكل الشيء الكثير في قيمة الشركة وأعمالها، لا يشكل 5% من إنتاج هذه الشركة وقيمتها الواقعية وأصولها.
وبين أنه إذا جهل الإنسان مقدار المعاملات والتمويلات غير الشرعية، فهنا يقول العلماء بأن المجهول ينزل منزلة المعدوم، ومتى علم في أي وقت لاحق بأن هناك قدراً من التمويلات غير الشرعية فإنه يُخرج قدرها بسؤال أهل الخبرة، مختتما بقوله إنه يرى أنه يجوز الاكتتاب فيها.
وفق “أخبار 24”.