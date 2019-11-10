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أخبار محلية > بالفيديو.. “أمن الطرق” توقف مركبة بالقوة الجبرية بعد أن عكس قائدها السير ورفض التوقف
10/11/2019   7:20 م

بالفيديو.. “أمن الطرق” توقف مركبة بالقوة الجبرية بعد أن عكس قائدها السير ورفض التوقف

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أوقفت قوات أمن الطرق مركبة بالقوة الجبرية على أحد طرق الرياض، بعد أن رفض قائدها الإنصياع لتعليمات رجال الأمن بالتوقف وقاد المركبة عكس السير.

وأظهر مقطع فيديو دوريات أمن الطرق وهي تطارد المركبة، وهو من نوع جيب، وطلبت من قائدها التوقف، إلا أنه رفض، واستمر في القيادة عاكسا السير، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

ونجحت الدوريات في إيقاف المركبة بالقوة الجبرية، بالتضييق عليها وإطلاق طلقات تحذيرية، حيث أبطأت السيارة حتى توقفت، في ظل إحاطة الدوريات بها من كل جانب. حسب “أخبار 24”.

بالفيديو.. “أمن الطرق” توقف مركبة بالقوة الجبرية بعد أن عكس قائدها السير ورفض التوقف

أخبار محلية
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