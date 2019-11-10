دشن رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، صباح اليوم، المعامل والمختبرات التعليمية والبحثية لكلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود، بحضور مدير الجامعة الدكتور بدران العمر وعميد الكلية الدكتور سليمان الجلعود.
وتفقد رئيس الهيئة المختبرات والمعامل والمعرض الوثائقي لأنشطة وفعاليات الكلية البحثية والمجتمعية، والتقى بطلاب وطالبات ومنسوبي الكلية وأجاب عن أسئلتهم، معلنا إنشاء كرسي للهيئة بالكلية.
يُذكر أن رئيس الهيئة كان قد دشن الشهر الماضي كلية علوم الرياضة والبرامج الرياضية المتخصصة بجامعة جدة، والتي كانت قد بدأت قبل ثلاث سنوات في رعاية واستقطاب الموهوبين في الرياضة.
وفق “أخبار 24”.