نالت الخطوط السعودية اليوم الأحد جائزة “أفضل شركة طيران للحج” للمرة الرابعة على التوالي، كما حقّقت جائزة ” تقدير الشركاء” لعام 2019, وذلك لما توفّره الشركة بزيادة السعة المقعدية ورحلات الحج والعمرة لـ 4 قارات حول العالم.
جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز التميز والحج والعمرة في المملكة المتحدة، الذي استضافه مجلس الحج البريطاني “CBUK” مؤخراً على هامش سوق السفر العالمي في العاصمة البريطانية لندن، بحضور ممثلي ومرشحي قطاعات الضيافة والنقل الجوي.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للشركة فهد باهديله، أن الخطوط السعودية تضع خدمة ضيوف الرحمن على رأس أولوياتها وتخصص أسطولاً متكاملاً لهذا الغرض إلى جانب رحلاتها المجدولة تجارياً.
وأضاف: كما تتيح الشركة أكبر سعة مقعدية للحجاج والمعتمرين, وتقدم أفضل الخدمات في محطة المغادرة أو على متن الطائرة وعند الوصول إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة, ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.
يشار إلى أن “السعودية” لدى خارطتها 19 رحلة مباشرة أسبوعياً في الاتجاه الواحد من المملكة إلى بريطانيا، تربط بين جدة والرياض، وبين لندن ومانشستر، بأحدث طراز من طائرات بوينج (B777-300) و (B787) دريملاينر.