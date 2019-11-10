بعد الفوز بذهاب نهائي أبطال آسيا .. 3 أيام راحة للاعبي الهلال

قرر المدير الفني للهلال، الروماني رزافان لوشيسكو، إعطاء لاعبي الفريق راحة لمدة 3 أيام، وذلك بعد تحقيقهم الفوز في مباراة ذهاب نهائي أبطال آسيا على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض بهدف نظيف على فريق أوراوا الياباني.
ويعود الفريق إلى مواصلة تحضيراته يوم الأربعاء المقبل، للاستعداد لمباراة العودة باليابان على ملعب سايتاما.
وأكد المدير الفني الروماني أنه سيحاول الحفاظ على اتزان الفريق، والشكل الذي ظهر به في المباراة الأولى للظفر بلقب دوري أبطال آسيا 2019، والمشاركة بكأس العالم للأندية. وفق “أخبار 24”.
وكان الهلال قد تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب على نظيره الياباني بهدف نظيف سجله البيروفي أندريه كاريلو، فيما يلتقي الفريقان في مباراة العودة يوم 24 نوفمبر الجاري.