الاتحاد في راحة 4 أيام .. ومعسكر مغلق بالشرقية استعداداً للاتفاق

يدخل لاعبو نادي الاتحاد في معسكر مغلق بالمنطقة الشرقية، ابتداءً من 17 نوفمبر الجاري ولمدة سبعة أيام، استعداداً لمواجهة نادي الاتفاق، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقالت مصادر، وفقاً لـ”الرياضية” إن المعسكر جاء بعد اتفاق نائب رئيس الاتحاد المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي ومدرب الفريق الأول الهولندي هينك تين كات، حيثُ سيكون قبل أسبوع من مباراة الاتفاق.
من جهة أخرى، دخل لاعبو الاتحاد فترة راحة بدءًا من أمس ولمدة أربعة أيام، كما غادر المحترفون الأجانب المملكة بعد الحصول على إذن من الإدارة التي ألزمتهم بالعودة قبل انطلاق التدريبات على أن يعود الجميع للتدريبات الأربعاء المقبل للاستعداد لمواجهة الاتفاق.