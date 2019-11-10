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اخبار رياضية > الأمير نواف بن محمد: لا أخشى على الهلال في الإياب
10/11/2019   2:35 م

الأمير نواف بن محمد: لا أخشى على الهلال في الإياب

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قال الأمير نواف بن محمد عضو شرف نادي الهلال، إن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني رغم ضياع الكثير من الفرص في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتغلب الهلال السعودي على ضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني بهدف نظيف، مساء اليوم السبت على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وطالب الأمير نواف في تصريحات تلفزيونية كتيبة الزعيم بالمحافظة على النهج والتركيز العالي في مباراة الإياب بسايتاما اليابانية يوم 24 من الشهر الجاري.

وتابع: “قدمنا مباراة كبيرة ضد أوراوا الياباني، وظهر اللاعبون بمستوى مميز، رغم إهدار العديد من الفرص خلال فترات المباراة، وأتمنى أن تتم الأمور على خير بالإياب بإذن الله”. وفق “كووورة”.

وأضاف: “لا أخشى على الهلال من أي شيء في الإياب، وثقتي كبيرة بالكتيبة الهلالية، ويجب المحافظة على النهج والتركيز طوال اللقاء”.

الأمير نواف بن محمد: لا أخشى على الهلال في الإياب

اخبار رياضية
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