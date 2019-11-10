جامعة الملك سعود تفتح باب الترشيح لبعض المناصب القيادية

أعلنت جامعة الملك سعود فتح باب الترشيح لبعض المناصب القيادية بالجامعة، لافتة إلى أنه سيتم إغلاق باب الترشيح يوم السبت 23 نوفمبر الجاري.
وأوضحت الجامعة أن اللجنة الاستشارية لاختيار عمداء الكليات والمعاهد، فتحت باب القبول للترشيح لمنصب عميد كلية المجتمع، وذلك عن طريق التجديد للعميد الحالي أو التعويض عنه، وكذلك تقييم العميد الحالي الذي سوف تنتهي فترة عمادته، وذلك عن طريق موقع اللجنة الإلكتروني.
وقال أمين سر اللجنة فواز السبيعي، إن الجامعة تسعى إلى اختيار الأفضل للمناصب القيادية، منبها من يحق لهم الترشيح حسب الإجراءات الاطلاع على السمات المتوقعة في المرشحين وأنظمة وإجراءات اختيار وترشيح عمداء الكليات وإرسال ترشيحاتهم عبر الموقع الإلكتروني.
ودعت اللجنة وكلاء ورؤساء الأقسام وجميع أعضاء هيئة التدريس في الكلية المعلن عنها، للمشاركة في تقييم أداء عميد كليتهم. وفق “أخبار 24”.