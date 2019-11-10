“العدل” تعلن وظائف شاغرة للجنسين في الشريعة والقانون والأنظمة

أعلنت وزارة العدل فتح باب التقديم إلكترونياً لعدد من الوظائف الشاغرة للجنسين، مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام على المرتبة الثامنة في عموم مناطق المملكة.
وأوضحت أن الترشيح لهذه الوظائف عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على درجة الماجستير “للرجال والنساء”، في تخصصات (الشريعة، القانون، الحقوق، والأنظمة)، وتخصصات (الحاسب الآلي) “للنساء”.
ودعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على شروط ومتطلبات الوظائف المعلنة والتسجيل، من خلال زيارة بوابتها الإلكترونية على الرابط ، اعتباراً من صباح اليوم الأحد حتى الخميس المقبل الساعة 12 مساءً.
وأكدت “العدل” أنها ستعلن نتائج المسابقة من خلال بوابتها الإلكترونية، داعية المتقدمين لمتابعة الأسماء التي سيتم دعوتها لاستكمال إجراءات القبول. وفق “أخبار 24”.