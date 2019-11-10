التقط أحد المصورين السعوديين صورة نالت أعجاب الكثيرين، وهي لرجل يقوم بتجهيز وبيع السواك بالرغم من كبر سنه وضعف نظره، كما أن الصورة مرشحة لمرحلة النهائيات من مسابقة “لحظات” التي تنظمها “ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي”.
ونشرت “ناشيونال جيوغرافيك” الصورة التي التقطها مصور يدعى “ثامر” معلقةً: “صورة لرجل مُسن يقوم بصنع السواك بالرغم من ضعف نظره.. حيث تقول أصابعه بكل فخر: وإذا شاخ الجسد، فإن حب العمل أبدي”.
الجدير بالذكر أن مسابقة التصوير الفوتوغرافي “لحظات”، تتطلب من المشاركين التقاط صورة من الحياة اليومية تمثل قصة إبداعية، وتعتمد على موضوع معين ولحظة مناسبة، وتُنظم المسابقة للسنة الثامنة في إطار الدعم المستمر للشباب وحثهم على الإبداع.
وفق “أخبار 24”.