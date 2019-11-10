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أخبار محلية > مصادر: “المنافسة” تحقق في الممارسات الاحتكارية بسوق العقار بالمملكة
10/11/2019   2:30 م

مصادر: “المنافسة” تحقق في الممارسات الاحتكارية بسوق العقار بالمملكة

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كشفت مصادر أن الهيئة العامة للمنافسة، تعكف على دراسة عمل تفصيلية لقطاع العقارات، للتحقيق في الممارسات الاحتكارية بسوق العقار بالمملكة، وذلك استجابة لتوجيهات عليا صدرت إليها.

وأوضحت المصادر، وفقا لـ”الوطن”، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من الدارسة وعرض نتائجها على مجلس إدارة الهيئة العام المقبل.

وأشارت المصادر إلى وجود ثلاثة أهداف رئيسية للدراسة تتمثل في: التحقق من عدم وجود ممارسات احتكارية في السوق العقاري بالمملكة، وتحديد هيكل المنافسة وسلوك الشركات الاحتكارية المحتمل، والرقابة المسبقة على الأسواق لتعزيز المنافسة في بعض القطاعات.

مصادر: “المنافسة” تحقق في الممارسات الاحتكارية بسوق العقار بالمملكة

أخبار محلية
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