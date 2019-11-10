أشعل مشجع هلالي مسن مدرجات ملعب الملك سعود، خلال مباراة الهلال مع أوراوا الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والتي انتهت بفوز الفريق الأزرق بهدف نظيف.
وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل، أحد الشباب وهو يرقص تشجيعا قُبيل انطلاق المباراة، وإذا بمشجع مسن يصعد بجواره ويتراقص معه وسط صيحات وتصفيق الجمهور بالمدرج.
وجذب المقطع المتابعين على مواقع التواصل الذين تناقلوا الفيديو على نطاق واسع، مؤكدين أن المشجع المسن ألقى بهجة كبيرة في قلوب مشجعي الكرة باختلاف توجهاتهم.
وكان الهلال تمكن أمس (السبت) من الفوز على أوراوا الياباني بهدف نظيف في مباراة الذهاب بنهائي أبطال آسيا، فيما ستكون مباراة العودة في اليابان يوم 24 من نوفمبر الجاري.