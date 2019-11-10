سُمع دوي انفجار في منزل بحي الفاخرية بمدينة الدمام، نتج عنه عدة إصابات وهدم جزء من المنزل، وتسبب في إثارة الخوف والهلع وسط سكان الحي.
وأوضح عدد من سكان الحي أن الانفجار وقع في ساعات الصباح الأولى اليوم الأحد، وأنهم سمعوا دوياً شديداً وشاهدوا سطوع ضوء غطى على ظلام الليل.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة وقوع أضرار كبيرة على المنزل خلفها الانفجار، وتناثر الركام على مساحة واسعة بالقرب من المنزل، إلى جانب حدوث تلفيات في بعض المركبات التي كانت متوقفة بالمكان.
وباشرت فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية موقع الحادث، حيث تبين وقوع ١٣ إصابة، ما بين بسيطة وهلع وخوف، ونُقل المصابون للمستشفى من قِبل فرق الهلال الأحمر والمواطنين، لتلقي الرعاية الطبية، ولايزال التحقيق جارياً للوقوف على أسباب الحادث.
وفق “أخبار 24”.