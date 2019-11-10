نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “تعليم الشرقية” ينفي إغلاق مدارس أهلية بسبب مغادرة الطلاب المقيمين
10/11/2019   2:26 م

“تعليم الشرقية” ينفي إغلاق مدارس أهلية بسبب مغادرة الطلاب المقيمين

+ = -
599

أكدت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية أنه لم يتم إغلاق أي مدرسة أهلية بسبب خروج الطلاب المقيمين منها بشكل نهائي، نافيةً في السياق ذاته عزوف الطلاب عن المدارس العالمية.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص وفقاً لصحيفة “اليوم”، أن مغادرة الطلاب الأجانب أمر اعتيادي كل عام، ولم يظهر كمؤشر لدى جهة الإشراف.

بدوره، قدَّر رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية خالد الجويرة نسبة الطلاب المقيمين المغادرين بـ30%، مضيفاً أن المدارس الأهلية تأثرت بشكل كبير بخروجهم، وقد يصل الأمر إلى إغلاق بعضها، فضلاً عن تسببه في فقد 20% من المعلمين -السعوديين والمقيمين- وظائفهم.

“تعليم الشرقية” ينفي إغلاق مدارس أهلية بسبب مغادرة الطلاب المقيمين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885072931.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.