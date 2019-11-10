مصادر: استئناف رحلات قطار الحرمين الأربعاء المقبل

قالت مصادر إنه من المتوقع استئناف رحلات قطار الحرمين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة الأربعاء المقبل، وذلك بعد اكتمال جاهزية المسار البديل بمحطة السليمانية بجدة.
وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنه يجرى حالياً استكمال تشغيل الرحلات التجريبية للقطار في المسار البديل بمحطة السليمانية، بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية للمسار، عقب الحريق الذي شهدته محطة القطار الرئيسية في السليمانية.
وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة أعلنت مؤخراً اكتمال جاهزية المسار البديل، الذي يبلغ طوله 1.5 كلم، مبينة أن استئناف الرحلات سيكون في وقت قريب.
وكانت إدارة مشروع قطار الحرمين قد أعلنت نهاية سبتمبر الماضي إيقاف رحلات القطار الحرمين السريع مؤقتاَ بعد وقوع حـادث حريق في محطة السليمانية.