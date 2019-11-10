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أخبار محلية > 7 حالات قانونية لرفع أمر المنع عن السفر.. تعرّف عليها
10/11/2019   9:16 ص

7 حالات قانونية لرفع أمر المنع عن السفر.. تعرّف عليها

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أوضحت وزارة العدل، أن هناك 7 حالات قانونية تستوجب رفع أمر المنع من السفر بمختلف القضايا.

وبيّن برنامج “تعريف” التابع لوزارة العدل عبر حسابه بـ”تويتر”، أن تلك الحالات تتضمن إيداع المدّعى عليه المبلغ المتعلق بالدعوی لدى المحكمة، أو إحضار المدعى عليه كفيلاً غارماً مليئاً ووكّل شخصاً بمباشرة الدعوی.

ولفت إلى أن الحالات تشمل إصدار المحكمة قراراً بوقف الدعوى، وكذلك انقطاع سير الخصومة وفاة المدعي أو فقده الأهلية ويرجع تقدير ذلك للدائرة، إلى جانب عدم تقدم المدعي برفع الدعوى الأصلية خلال 7 أيام من رفع دعوی منع السفر. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الحالات تشمل أيضاً ترك المُدعي الدعوى الأصلية، ونقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، وشطب الدعوى الأصلية.

7 حالات قانونية لرفع أمر المنع عن السفر.. تعرّف عليها

أخبار محلية
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