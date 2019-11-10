تمكّن فريق تطوعي في مدينة الدمام من تجديد شقة عائلة فقيرة تتكون من 11 فرداً، وتحقيق أمنيات أطفال العائلة الثمانية.
واستطاع “فريق سين التطوعي” – من خلال مساهمات 50 متطوعاً و20 متبرعاً – أن يجدد أثاث الشقة التي تؤوي العائلة، والمكونة من 3 غرف وصالة.
كما حقق الفريق أمنيات الأطفال الثمانية الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و12 عاماً، وذلك من خلال جهود المتطوعين التي استمرت 12 ساعة عمل متواصلة.
وكان “فريق سين” قد أعلن عن الحالة في الثالث من نوفمبر الجاري، مشيراً إلى أن العائلة تتكون من امرأتين تعول كل واحدة منهما 4 أطفال، وتعيشان في شقة واحدة بعد أن هجرهما زوجهما إثر إصابته بجلطة وانتقل للعيش مع زوجته الأولى.
وأوضح الفريق أن المرأتين تعملان عاملتين في المدارس براتب شهري يقل عن 1500 ريال لا يكاد يفي بسداد إيجار الشقة، وتأكلان وأطفالهما من بقايا طعام معلمات المدارس التي تعملان بها، وكانت الأعياد تمرّ على الأطفال دون ملابس جديدة ودون أبّ.
وشكر الفريق كل من ساهم معه في إدخال السعادة والفرحة على الأطفال، معلقاً: “اليوم كان تعويضا لأعياد العائلة التي مضت دون فرح،، وعيداً لنا”.