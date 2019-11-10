اكتتاب “أرامكو”: الحد الأدنى للأفراد 10 أسهم ولا يوجد حد أقصى.. وهنالك خياران حينما يكون سعر الاكتتاب أعلى من الطرح

كشفت نشرة الإصدار الخاصة بطرح جزء من أسهم شركة أرامكو للاكتتاب الحد الأدنى والأعلى للأسهم التي يحق للفرد الاكتتاب فيها، والخيارات المطروحة في حالة كان سعر الاكتتاب أعلى من سعر الطرح.
وأوضحت النشرة أن الحد الأدنى يبلغ 10 أسهم، حيث يكون للمكتتب الحق في الاكتتاب بهذا القدر ومضاعفاته.
فيما بيّنت أنه لا يوجد حد أعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل المكتتبين الأفراد، حيث ينبغي على المكتتب الفرد تحديد عدد الأسهم التي يتقدم للاكتتاب بها في نموذج طلب الاكتتاب، ،وذلك بأعلى سعر ضمن نطاق سعر الطرح “سعر اكتتاب الأفراد” الذي يرغب في أن يحصل مقابله على هذا العدد من أسهم الطرح. وفق “أخبار 24”.
وشرحت أنه إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر اكتتاب الأفراد، يكون للمكتتبين الأفراد، فيما يخص الفرق بين سعر اكتتاب الأفراد وسعر الطرح النهائي، الخيار بين:
(أ) الحصول على قيمة الفرق بين سعر اكتتاب الأفراد وسعر الطرح النهائي نقدا من خلال تحويل بنكي الى حساب المكتتب الفرد.
(ب) إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمكتتبين الأفراد بحسب ما يراه المساهم البائع وأرامكو السعودية مناسبا، بالتشاور مع المستشارين الماليين/المنسقين الرئيسيين.