نشر حساب وزارة الداخلية في “سناب شات” فيديو لعملية القبض على 4 مواطنين اعتدوا على مندوب لإحدى الشركات التي تقدم خدمات توصيل البضائع، وسرقوا جوالاً جديداً منه، وأحدثوا تلفيات بمركبتين خلال محاولتهم الهروب.
وأظهر الفيديو الجناة الأربعة الذين قاموا بعملية التخطيط والتنفيذ للسرقة، وقد قيدت أيديهم بعد القبض عليهم، إضافة إلى رجال الدوريات الذين تمكنوا من الإطاحة بالجناة، وكذلك السيارة المستخدمة في الجريمة.
يذكر أن شرطة الرياض كانت قد كشفت معلومات عن الجناة وأنهم أربعة مواطنين، أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وأنهم أقرّوا بما نُسب إليهم، وجرى إيقافهم لاتخاذ الإجراءات النظامية.
وفق “أخبار 24”.