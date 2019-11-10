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اخبار رياضية > الوليد بن طلال يهنئ الهلال بالفوز على أوراوا
10/11/2019   9:07 ص

الوليد بن طلال يهنئ الهلال بالفوز على أوراوا

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هنأ الأمير الوليد بن طلال نادي الهلال بالفوز الذي حققه الفريق اليوم في مباراة ذهاب نهائي أبطال آسيا أمام فريق أوراوا الياباني، بهدف نظيف.

وقال الأمير الوليد: “مع نهاية الجولة الأولى لممثل الوطن في نهائي دوري أبطال آسيا، أبارك لجماهير الهلال هذه النتيجة الإيجابية”.

وأضاف على حسابه في “تويتر”: “وآمل من إداريي ولاعبي الفريق التركيز في الجولة الثانية”.

يُذكر أن مباراة العودة بين الفريقين ستقام في اليابان يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري على ملعب سايتاما 2002، حيث سيتوَّج بالكأس الغالية الفريق الفائز بمجموع اللقاءين. وفق “أخبار 24”.

الوليد بن طلال يهنئ الهلال بالفوز على أوراوا

اخبار رياضية
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