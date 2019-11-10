“الهلال الأحمر” يوضح كيفية إنقاذ مصاب بتوقف القلب حتى وصول الإسعاف

أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي كيفية العمل على إنقاذ أي شخص يتعرض لتوقف القلب، وذلك بشرح طريقة الإنعاش، لاستخدامها عند الضرورة.
وأظهر مقطع فيديو الطريقة بالتأكد أولا من أن المصاب مستلقٍ على سطح مستوٍ، وإزالة الملابس من على صدره، والتأكد من أنه لا يستجيب ولا يتنفس، والطلب ممن حولك الاتصال بالإسعاف وإحضار مزيل الرجفان.
وبعد ذلك ضع راحة الكف على عظمة القص، وتحديدا النصف السفلي من عظمة القص، مع شبك اليدين، والتأكد من تعامد المرفقين، وابدأ بالضغط على صدر المصاب، واستمر بعملية الانعاش حتى وصول المساعدة، أو قيام المصاب بحركة تدل أنه على قيد الحياة. وفق “أخبار 24”.
كل ثانية مهمة .. لإنقاذ الشخص عند توقُّف قلبه -لا سمح الله-
تعرَّف على طريقة الإنعاش .. وخلك مستعد 👍 pic.twitter.com/c50cMC85Yj
— هيئة الهلال الأحمر السعودي (@mediasrca) November 9, 2019