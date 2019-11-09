فهد المولد يساند الهلال قبل النهائي الآسيوي

تمنى نجم اتحاد جدة والمنتخب السعودي، فهد المولد، التوفيق للهلال في مباراته المهمة أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض (محيط الرعب).
ويستضيف الهلال السعودي، نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، مساء اليوم السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، قبل إقامة مباراة الإياب 24 نوفمبر/تشرين ثان الجاري.
وكتب فهد المولد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “كل التوفيق والأمنيات للهلال بالفوز على أوراوا اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا”. وفق “المرصد”.
ومن المنتظر أن يغطي جمهور الهلال، ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، مساء اليوم السبت، كعادته في المناسبات الكبرى لفريقه.