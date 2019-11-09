“الانضباط” ترفض احتجاج الاتحاد ضد لاعب أبها وتغرم الأهلي و”الزوري”

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (السبت)، 5 قرارات انضباطية، أبرزها رفض احتجاج الاتحاد ضد نادي أبها بشأن مشاركة لاعبه أحمد مصطفى في مباراة الفريقين بالدوري، وتغريم الأهلي 10 آلاف ريال، لقذف الجماهير المدرب جروس بعلب المياه.
ورفضت اللجنة احتجاج الاتحاد، ضد نادي أبها، بسبب مشاركة لاعبه أحمد مصطفى السيد طاهر، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومصادرة رسوم الاحتجاج، مع قبول القرار للاستئناف.
كما قضت بتغريم النادي الأهلي 10 آلاف ريال، بعد قيام جمهوره بقذف علب مياه باتجاه مدرب الفريق، السويسري كريستيان جروس، وذلك خلال مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري.
وألزمت لاعب نادي الوحدة عبدالله الزوري بدفع غرامة 20 ألف ريال؛ لإدلائه بتصريح تضمن إساءة إعلامية تجاه مسؤول المباراة التي جمعت فريقي الرائد والوحدة في الدوري. وفق “أخبار 24”.
وأوقفت اللجنة لاعب نادي جدة ياسر الفهمي 3 مباريات، مع تغريمه 22.500 ريال، لمحاولته التهجم على مسؤولي مباراة فريقه ضد الطائي، وإيقاف منسوب نادي النهضة خليفة الدوسري، مباراتين رسميتين، وتغريمه 15 ألف ريال، لاستخدامه ألفاظا مسيئة تجاه مسؤول مباراة النهضة والمجزل في دوري الدرجة الأولى.