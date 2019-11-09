‏”الأرصاد” تتوقع حدوث تقلبات جوية غدًا على عدة مناطق بالمملكة و”المدني” يُحذر

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المواطنين والمقيمين، من تقلب الأجواء المناخية، عقب ورود تقرير من الهيئة العامة للأرصاد يشير إلى توقعات بتعرض أجواء المملكة، غدًا الأحد لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.
ونصح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقه الرياض، المقدم محمد الحمادي بعدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والحذر والانتباه في أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، مع البعد عن الأسلاك الكهربائية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
وأكد الحمادي أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد لهذه التقلبات من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية .وفق “أخبار 24”.