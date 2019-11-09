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أخبار محلية > ‏”الأرصاد” تتوقع حدوث تقلبات جوية غدًا على عدة مناطق بالمملكة و”المدني” يُحذر
09/11/2019   5:25 م

‏”الأرصاد” تتوقع حدوث تقلبات جوية غدًا على عدة مناطق بالمملكة و”المدني” يُحذر

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حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المواطنين ‏والمقيمين، من تقلب الأجواء المناخية، عقب ورود تقرير من ‏الهيئة العامة للأرصاد يشير إلى توقعات بتعرض أجواء المملكة، ‏غدًا الأحد لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.‏

ونصح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقه الرياض، المقدم ‏محمد الحمادي بعدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا ‏للضرورة، والحذر والانتباه في أثناء قيادة السيارة في الطرقات ‏وقت الأمطار خشية الانزلاق، مع البعد عن الأسلاك الكهربائية، ‏وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول‎.

وأكد الحمادي أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية ‏والاستعداد لهذه التقلبات من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة ‏أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من المستجدات ‏والتغيرات في الحالة الجوية‎ .وفق “أخبار 24”.‎

‏”الأرصاد” تتوقع حدوث تقلبات جوية غدًا على عدة مناطق بالمملكة و”المدني” يُحذر

أخبار محلية
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