أظهرت مقاطع فيديو متداولة وقوع مشادة كلامية بين مندوب لأحد تطبيقات توصيل المشتريات، وعميل طلب جهاز “آيفون”، قبل أن يتطور الأمر ويقوم العميل بسرقة مفاتيح سيارة المندوب والهرب بها.
وبدا في الفيديو الأول مندوب التوصيل يتحدث عن أمر مريب حدث معه عند توصيل الجوال للعميل إذ لاحظ أن العميل يراوغ في تسليمه قيمة الجوال، إضافة لقيادته سيارة بدون لوحات، ما زاد من شكوكه، ومن ثم قام العميل بأخذ مفاتيح داخل سيارة المندوب والفرار بها.
وأظهر الفيديو الآخر الذي التقط من زاوية مختلفة، سيارة تصطدم بسيارة المندوب وسيارة أخرى وتسرع في مغادرة الموقع ليلحق بها العميل ويصعد عليها بينما كان يلاحقه مندوب التوصيل غير أنه لم يتمكن من إيقافه.
وفق “أخبار 24”.