روى طالب يدرس بجامعة جازان يعمل في ذات الوقت في بيع “شاي الجمر”، المعاناة التي واجهها من رفض البعض لعمله في هذا المجال.
وقال الطالب ويدعى “رعد صيرم” من أبناء قرية الصوارمة بجنوب جازان إنه اختار العمل في بيع الشاي لتوفير دخل مادي يعينه في إنهاء دراسته، لافتاً وفقاً لصحيفة “سبق” إلى أن العمل أيًّا كان نوعه ليس عيباً ما دام يوفر رزقاً حلالاً.
وأبان أن انتقاد البعض له زاده إصراراً على المضي قدماً في مشروعه الصغير، معبراً عن أمله في أن يجد الدعم اللازم لتطوير مشروعه إلى مقهى، داعياً الشباب في سنه للاستفادة من الوقت وتأسيس مشاريع خاصة بهم تدر عليهم دخلاً مادياً.
وأضاف “رعد” أنه يدرس في قسم الصحافة بجامعة جازان ويعمل ببيع الشاي وشرائح اتصالات لإحدى الشركات على الطريق الرابط بين الصوارمة ومضايا، مشيراً إلى أن الكثير من المارة يتفاعلون معه خاصة عندما يعلمون أنه سعودي ويدرس بالجامعة.
وفق “أخبار 24”.