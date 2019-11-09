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أخبار محلية > بلغ 20 مليار ‏دولار.. مكة تحتل المركز الثاني عالميًا في حجم الإنفاق السياحي
09/11/2019   11:49 ص

بلغ 20 مليار ‏دولار.. مكة تحتل المركز الثاني عالميًا في حجم الإنفاق السياحي

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حصلت مكة المكرمة على المركز الثاني عالميا من حيث حجم ‏إنفاق السياح السنوي لعام 2018م، بواقع 20.09 مليار دولار، ‏وهو ما يعادل 80 مليار ريال خلال عام، بحسب مؤشر ماستر ‏كارد لوجهات السفر الدولية للعام 2019م‎.

واحتلت دبي المركز ‏الأول من حيث إنفاق السياح الذي بلغ 30.82 مليار دولار في ‏عام 2018، فيما جاءت بانكوك ثالثًا بمعدل إنفاق 20.03 مليار دولار، ثم ‏سنغافورة بـ 16.56 مليار دولار، وحلت لندن خامسًا بـ 16.74 ‏مليار دولار.‏

وأشار التقرير إلى أن مكة المكرمة احتلت المركز الـ 13 عالميًا من حيث عدد الزوار بواقع 10 ‏ملايين زائر، إذ جاءت المراكز العشرة الأولى من نصيب ‏بانكوك، باريس، لندن، دبي، سنغافورة، كوالالمبور، نيويورك، ‏إسطنبول، طوكيو، وأنطاليا، على الترتيب‎. وفق “أخبار 24”.

بلغ 20 مليار ‏دولار.. مكة تحتل المركز الثاني عالميًا في حجم الإنفاق السياحي

أخبار محلية
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