بلغ 20 مليار ‏دولار.. مكة تحتل المركز الثاني عالميًا في حجم الإنفاق السياحي

حصلت مكة المكرمة على المركز الثاني عالميا من حيث حجم إنفاق السياح السنوي لعام 2018م، بواقع 20.09 مليار دولار، وهو ما يعادل 80 مليار ريال خلال عام، بحسب مؤشر ماستر كارد لوجهات السفر الدولية للعام 2019م.
واحتلت دبي المركز الأول من حيث إنفاق السياح الذي بلغ 30.82 مليار دولار في عام 2018، فيما جاءت بانكوك ثالثًا بمعدل إنفاق 20.03 مليار دولار، ثم سنغافورة بـ 16.56 مليار دولار، وحلت لندن خامسًا بـ 16.74 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن مكة المكرمة احتلت المركز الـ 13 عالميًا من حيث عدد الزوار بواقع 10 ملايين زائر، إذ جاءت المراكز العشرة الأولى من نصيب بانكوك، باريس، لندن، دبي، سنغافورة، كوالالمبور، نيويورك، إسطنبول، طوكيو، وأنطاليا، على الترتيب. وفق “أخبار 24”.
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