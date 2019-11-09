أطلقت الهيئة العامة للترفيه، مساء أول أمس الخميس فعالية وادي نمار، ضمن فعاليات موسم الرياض، والتي تستمر لمدة شهر كامل.
وحددت الجهة المنظمة أسعار التذاكر من 5 ريالات وحتى 50 ريالاً، مبينة أن الفعاليات ستكون متاحة من الساعة الخامسة مساء وحتى 12 منتصف الليل، وهي فعاليات متنوعة تلبي رغبات جميع الفئات العمرية.
وأبانت أن من أبرز الفعاليات “تحدي جتسكي” و”الجيت باك”، ولعبة “الشدة” التي ستقدم فيها جوائز مالية تبدأ من ألف ريال وحتى 30 ألف ريال، إلى جانب عروض للسينما المفتوحة “لونا سينما”، وعرض مرئي على كامل الجبل بطول 1500 متر مربع وارتفاع 90 متراً، ويحكي العرض قصة بالصوت والصورة مدتها 35 دقيقة.
تنتظركم اليوم الخميس أمتع المسابقات المائية وأروع العروض الترفيهية والفعاليات الحماسية في منطقة #وادي_نمار بـ #موسم_الرياض 😍❤️ pic.twitter.com/XJNUCwhMFp
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) November 7, 2019
وفق “أخبار 24”.