الهلال يواجه أوراوا اليوم ويسعى لرد الاعتبار والفوز باللقب الآسيوي الغائب منذ سنوات

يستضيف الهلال، فريق أوراوا الياباني، مساء اليوم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019، بحثاً عن التتويج باللقب بعد بلوغ المباراة النهائية للمرة الثالثة في ست سنوات.
وبلغ الهلال المباراة النهائية عام 2014، لكنه خسر اللقب لصالح سيدني الأسترالي، بعد الخسارة في أستراليا بهدف والتعادل سلباً في الرياض، وكذلك لعب النهائي ضد أوراوا ذاته عام 2017 وخسر البطولة بعد التعادل ذهاباً في الرياض بهدف لكل فريق وفوز أوراوا في مباراة العودة بنتيجة (1/0).
ويأمل الهلال في أن يحالفه الحظ هذه المرة، ويفوز بنتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، تسهل مهمته في مباراة الإياب على استاد سيتاما في اليابان 24 نوفمبر الجاري، خاصةً أن منافسه يمر بفترة تدني مستوى في الدوري المحلي حيث عانى من خسائر متتالية ويقترب من الهبوط للدرجة الأدنى قبل جولتين من نهاية الدوري.
ويدخل الهلال المباراة مكتمل الصفوف، باستثناء إصابة كنو، حيث اكتملت جاهزية المحترفين، الفرنسي بافيتيمبي غوميز والإيطالي سباستيان جوفينكو. وفق “أخبار 24”.
ويسعى المدرب رازفان لوشيسكو لمصالحة الجماهير الهلالية، بعد النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، حيث خسر من السد القطري في إياب نصف نهائي دوري الأبطال (4-2)، ثم خسر من النصر (1-2)، وتعادل مع الفتح (3-3) في الدوري.
في المقابل، يطمح أوراوا لتحقيق لقبه الثالث في البطولة الآسيوية، حيث فاز بنسخة عام 2007 في مشاركته الأولى بالمسابقة على حساب سباهان أصفهان الإيراني، وكان لقبه الثاني بعد الفوز على الهلال عام 2017.