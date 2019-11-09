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اخبار رياضية > صحيفة: حمد الله يغادر “النيابة”.. وشكوى جديدة ضد موظف آخر
09/11/2019   11:40 ص

صحيفة: حمد الله يغادر “النيابة”.. وشكوى جديدة ضد موظف آخر

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أكدت مصادر – بحسب صحيفة “الرياضية” – أن لاعب النصر المغربي عبد الرزاق حمدالله غادر النيابة العامة بعد أخذ أقواله ومواجهته بموظفة الأمن في المطار على خلفية أحداث قضيتهما التي وقعت أمس الخميس.

وتوجه حمدالله إلى النيابة برفقة محاميه والدكتور صفوان السويكت رئيس النادي، حيث استُعرض – بحسب “الرياضية” – تسجيل الكاميرات في المطار، والاستماع للطرفين، حيث ثبتت الرقيب موظفة الأمن على أقوالها التي أدلت بها لدى الشرطة عقب الواقعة.

من جهته أصر حمدالله أيضاً على نفي الاتهام الموجه إليه، بل ادعى أن الموظفة وصفت زوجته بكلمة نابية، وغادر الأطراف جميعاً مبنى النيابة العامة عقب ذلك، فيما استمرت مساعي الصلح من شخصيات أخرى.

من ناحية أخرى ينوي محامي عبدالرزاق حمد الله تقديم شكوى منفصلة ضد موظف آخر، مدعياً أنه وجه للاعب عبارات لا تليق، بدافع الميول الرياضي.

صحيفة: حمد الله يغادر “النيابة”.. وشكوى جديدة ضد موظف آخر

اخبار رياضية
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