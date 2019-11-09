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أخبار محلية > إعلان مرتقب لنشرة إصدار اكتتاب أرامكو اليوم
09/11/2019   9:21 ص

إعلان مرتقب لنشرة إصدار اكتتاب أرامكو اليوم

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تترقب سوق الأسهم السعودية نشرة إصدار اكتتاب أرامكو السعودية، وذلك بعد أيام من موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة بإدراج جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وتتضمن نشرة الاكتتاب نبذة عن الشركة، والمعلومات المالية للشركة، بما في ذلك تقييم عوامل المخاطرة، وتواريخ سير الاكتتاب، وعدد الأسهم المطروحة.

وكان الرئيس التنفيذي لأرامكو، المهندس أمين الناصر، صرح خلال مؤتمر صحفي الأحد الماضي، بأنه سيتم إعلان نشرة إصدار أرامكو في 9 نوفمبر 2019. وفق “أخبار 24”.

في حين صرح رئيس مجلس إدارة الشركة ياسر الرميان بأنه سيتم وضع تقارير المحللين لتحديد النطاق السعري خلال 10 أيام، ومن ثم تحديد نسبة وسعر الطرح في مرحلة بناء سجل الأوامر، وبعد ذلك بخمسة أيام سيتم إدراج سهم أرامكو في السوق.

إعلان مرتقب لنشرة إصدار اكتتاب أرامكو اليوم

أخبار محلية
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