الكشف عن هوية أحد المتورطين في واقعة تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء

نقلت وسائل إعلام دولية عن هيئة الإذاعة الدنماركية أمس (الجمعة)، كشفها هوية أحد المتورطين في واقعة تفجير طائرة الركاب الروسية فوق مدينة سيناء المصرية عام 2015؛ وتسبّب في مقـتل أكثر من 200 شخص.
وأوضحت الإذاعة الدنماركية، أن إرهابياً دنماركياً من أصل لبناني يدعى باسل حسن متورطٌ في تفجير الطائرة الروسية.
وبيّنت الإذاعة أن تلك المعلومات جرى الحصول عليها من خلال اعترافات الإرهابي الأسترالي خالد خياط الذي يحقق معه بتهمة التخطيط لتفجير طائرة تابعة لشركة الاتحاد للطيران الإماراتية قبل نحو عامين. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن باسل حسن المولود عام 1987 اسمه الحقيقي محمد باسل الشيخ، وتخرج في كلية الهندسة، كما أنه يعدّ شخصية رئيسية في العمليات الخارجية لتنظيم داعـش الإرهابي.