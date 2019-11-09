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اخبار رياضية > البرازيلي ريفالينيو يوجه رسالة للاعبي وجماهير الهلال قبل ساعات من النهائي الآسيوي
09/11/2019   9:18 ص

البرازيلي ريفالينيو يوجه رسالة للاعبي وجماهير الهلال قبل ساعات من النهائي الآسيوي

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وجه لاعب المنتخب البرازيلي والهلال السابق ريفالينيو رسالة إلى جماهير الزعيم قبل ساعات من مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 201

وتمنى ريفالينيو، أن يفوز الهلال باللقب القاري، قائلاً: “مرحباً جمهور الهلال مبروك الوصول للنهائي الآسيوي، أتمنى لكم الحصول على هذا اللقب المهم”.

كما طالب النجم البرازيلي جماهير الهلال بالتشجيع القوي لفريقهم مضيفاً: “أطلب من الجمهور التشجيع والمؤازرة، ومن اللاعبين بذل الجهد وإسعاد جماهيرهم، أنا مشتاق لكم وقبلة من القلب للجمهور الهلالي”. وفق “أخبار 24”.

ويلتقي اليوم السبت، الهلال مع أوراوا ريد دياموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب جامعة الملك سعود.

البرازيلي ريفالينيو يوجه رسالة للاعبي وجماهير الهلال قبل ساعات من النهائي الآسيوي

اخبار رياضية
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