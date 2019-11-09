مصادر: الإطاحة بوافد تركي حاول سرقة آثار من معرض عمارة الحرمين بمكة

أفادت مصادر بأن شرطة العاصمة المقدسة أطاحت بوافد، لدى محاولته سرقة بعض الآثار من معرض عمارة الحرمين الشريفين في حي أم الجود بمكة المكرمة.
وأوضحت المصادر أن الوافد، وهو تركي الجنسية، استغل فترة تبديل الورديات بين حراس الأمس فجر الجمعة، وتسلل إلى داخل المعرض، وقام بتكسير بعض الأسوار الزجاجية، محاولاً الوصول إلى الآثار وسرقتها ثم الهرب.
وأضافت بحسب “الوطن” أن حراس الأمن تنبهوا لأصوات التكسير، فلجؤوا إلى كاميرات المراقبة لمعرفة ماذا يحدث، فإذا باللص يحاول الهرب بسرقاته من الموقع.
وأشارت إلى أنه تم استدعاء الأجهزة الأمنية المختصة للموقع، حيث أُلقي القبض على الوافد وأُحيل إلى شرطة العزيزية بالعاصمة المقدسة لمتابعة التحقيقات، تمهيداً لإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.