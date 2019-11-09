بالفيديو.. رئيس هيئة الملكية الفكرية: أريد أن يتعلم أبناؤنا أن “النسخ واللصق” انتهاك لحقوق الملكية

طالب رئيس هيئة الملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم بأن يُدرس للأبناء في مراحل التعليم أن عملية “النسخ واللصق” تعد انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية.
جاء ذلك في لقاء للدكتور السويلم ببرنامج “بالمختصر” على قناة “إم بي سي”، قال فيه إن طموحه أن يدرس في مناهج التعليم للأبناء بمراحل التعليم المبكرة، أن “القص واللصق” يعد انتهاكاً للملكية الفكرية، وكل ما عليهم هو أن يشيروا إلى المصدر.
وأكد السويلم أنه لا يمانع من الاستفادة من المراجع، ولكن شرط الإشارة لأصحابها كنوع من الثقة، واحتراماً للآخرين وحقوقهم. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الهيئة تستقبل بلاغات وشكاوى، وهناك 3 لجان في الهيئة تدرسها بحسب الاختصاصات ويتم البت فيها، مشيراً إلى أن العقوبات تتضمن التشهير والغرامة وتعويض صاحب الحق.
رئيس هيئة الملكية الفكرية: أريد أن يتعلم أبناءنا أن النسخ واللصق هو انتهاك لحقوق الملكية الفكرية.. وكل ما عليه هو الإشارة للمصدر#الملكية_الفكرية_بالمختصر#MBC1@aalswailem@SAIPKSA pic.twitter.com/H63dCR4lYp
— بالمختصر (@belmokhtasartv) November 8, 2019
د. عبدالعزيز السويلم: لدينا قضاة مدربين في مجال الملكية الفكرية.. والعقوبات تتضمن التشهير والغرامة والتعويض#الملكية_الفكرية_بالمختصر#MBC1@aalswailem@SAIPKSA pic.twitter.com/fOm0O73YVe
— بالمختصر (@belmokhtasartv) November 8, 2019